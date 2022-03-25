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    Bursa'da evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genci polis kurtardı

    Annesine sinirlenince oturduğu apartman dairesini ateşe verip, kendisini de eve kilitleyen şahsı polis ekipleri, kırık camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 14:44
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    Bursa'da evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genci polis kurtardı

    Bursa'da annesi babası uzun süredir ayrı yaşayan inşaat işçisi Ahmet G.(31), annesine bir konuda sinirlenip babası ile birlikte oturduğu Altıparmak Mahallesi Tahir Sokak'taki evin mutfak kısmında ateş yaktı.

    EVİNİ YAKIP, MUTFAK CAMLARINI KIRDI

    Bir süre sonra dumanlar çoğalınca mutfak camlarını kıran Ahmet G., mahallede korku ve paniğe sebep oldu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturup meraklı vatandaşları ve park halindeki araçları bölgeden uzaklaştırdı.

    Bursa'da evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genci polis kurtardı

    EMNİYET MÜDÜRÜ EVİNİ ATEŞE VEREN GENCE SARILIP ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Olay yerine gelen itfaiye aracının sepeti ile Ahmet G.'nin kırdığı mutfak camına çıkan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, Ahmet G. yi evden çıkması için ikna etmeye çalıştı.

    Şahsa rağmen itfaiye sepetinden atlayıp eve giren Emniyet Müdürü Pişik, evi ateşe veren Ahmet G.'ye sarılıp etkisiz hale getirdi.

    Bursa da evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genci polis kurtardı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Emniyet Müdürünün ardından eve giren polis memurları tarafından gözaltına alınan Ahmet G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Şahsı etkisiz hale getiren emniyet müdürü ve polis memurları, vatandaşlar tarafından alkışlanarak tebrik edildi.

    Oğlunun yaptıklarını gözyaşları arasında izleyen babası İrfan G. de polis ekiplerine oğlunu yanmaktan kurtardıkları için teşekkür etti. Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

    Bursa da evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genci polis kurtardı #2

    Bursa da evi yakıp kendisini içeriye kilitleyen genci polis kurtardı #3


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