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    Bursa'da annesini uykuda bıçaklayıp, 600 lirasını aldı

    60 ayrı suçtan sabıkası bulunan zanlı, arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. İfadesi alınan zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 13:10
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    Bursa'da annesini uykuda bıçaklayıp, 600 lirasını aldı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde geçen hafta 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı.

    Annesi paraları vermemek için direnince, elindeki bıçakla annesini yaralayan zanlı, daha sonra koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

    ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

    Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.

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