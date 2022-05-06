Bursa'da annesinin boğazını kesti, kardeşini bıçakladı: 2 kez müebbet talebi

Nilüfer ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen şahıs, annesini katledip kız kardeşini bıçakladı. 'Şeytanlar bana anneni öldür dedi' diyen şahsın, 2 kez müebbet hapsi isteniyor.

12 Şubat günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, bir apartmanın ilk katında yaşayan uyuşturucu bağımlısı 25 yaşındaki Muhammet Ergül, annesi ve kız kardeşine dehşeti yaşattı.

İHA'nın aktarımına göre Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.'nın yanına geldi.

Kendine engel olmak isteyen annesinin boğazını kesti

Ergül, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Saldırgan, polis ekipelrince yakalandı.

Kız kardeşini 10 kez bıçakladı

Ergül'ün, annesini boyun ve göğsünden 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kız kardeşi M.A.'yı ise 10 yerinden bıçakladığı tespit edildi.

"Şeytanlar bana anneni öldür dedi, öldürdüm"

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ergül, emniyetteki ifadesinde "Şeytanlar bana 'Kendini öldür' dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra 'Anneni de öldür' dedi, öldürdüm. Şeytanlar 'Kardeşini de' öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım." şeklinde konuştu.

2 kez müebbet hapsi isteniyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu sanık Muhammet Ergül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ergül hakkında, annesi Azime Akman’ı ‘kasten öldürmek’, üvey kız kardeşi M.A.’yı ise ‘öldürmeye tam teşebbüs’ suçlarından Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ergül, önümüzdeki ay görülecek duruşmada, ‘üstsoy veya altsoydan birine veya kardeşe karşı öldürme ve yaralama suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkacak.