Annesi ve üvey kardeşi ile tartışan Muhammed Ergül, bıçakla annesinin boğazını kesti. Anne olay yerinden hayatını kaybederken, ağır yaralı üvey kardeş hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde, saat 06.00 sıralarında, bir süre önce annesi ile üvey babası boşanan Muhammed Ergül (25) annesi Azime Akman (48) ve üvey kardeşi Merve Akman (13) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Muhammed Ergül, eline aldığı bıçakla annesinin boğazını keserek öldürdü.

Ergül, üvey kardeşini de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

EKİPLERİ GÖRDÜ, KAPIYI KİLİTLEDİ

Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Ergül, eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi.

Bursa’da annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı VİDEO



PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN POLİS YAKALADI

Muhammet Ergül, açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet Ergül, ekipler tarafından yakalandı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Azime Akman’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"İÇİMDEKİ ŞEYTAN ÇIKTI"

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, kendisini yakalayan polislere, "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim." dedi.

Gözaltına alınan Muhammed Ergül sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olay yerinde olmayan babanın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.