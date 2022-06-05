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    Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı

    Yıldırım ilçesinde balkonunda dolanırken 6 metre aşağıdaki apartman boşluğuna düşen kadını, adrese gelen itfaiye ekipleri sedye ile kurtardı.
    • 05.06.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:54
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    Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinin balkonunda dolaşan yaşlı kadın, dengesini kaybetti.

    Bir anda 6 metre yükseklikten aşağı düşen kadın, apartman sakinleri tarafından fark edildi.

    Ne komşular ne de polis çıkaramadı

    112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan komşular, yaşlı kadını kendi çabalarıyla çıkarmak istedi. Polis ekipleri gelene kadar çabalayan komşular kadını çıkaramadı.

    Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kadının düştüğü yere ulaşılmaya çalışıldı. Ekiplerin zorlu mücadelesi başarısız olunca itfaiye ekiplerinden destek istendi.

    Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı VİDEO

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #1

    İtfaiye ekipleri sedyeyle müdahale etti

    İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından boşluğa indirilen sağlık ekipleri, dar alanda yaşlı kadını sedyeye yatırarak bulunduğu yerden çıkardı.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Vücudunda ezik ve çatlak oluştu

    Yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda çeşitli ezilmeler ve çatlakların olduğu tespit edildi.

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #2

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #3

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #4

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #5

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #6

    Bursa da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı #7


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