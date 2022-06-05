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- Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı
Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı
- 05.06.2022 - 17:38
- Güncelleme : 05.06.2022 - 17:54
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinin balkonunda dolaşan yaşlı kadın, dengesini kaybetti.
Bir anda 6 metre yükseklikten aşağı düşen kadın, apartman sakinleri tarafından fark edildi.
Ne komşular ne de polis çıkaramadı
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan komşular, yaşlı kadını kendi çabalarıyla çıkarmak istedi. Polis ekipleri gelene kadar çabalayan komşular kadını çıkaramadı.
Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kadının düştüğü yere ulaşılmaya çalışıldı. Ekiplerin zorlu mücadelesi başarısız olunca itfaiye ekiplerinden destek istendi.
Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadını itfaiye çıkardı VİDEO
İtfaiye ekipleri sedyeyle müdahale etti
İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından boşluğa indirilen sağlık ekipleri, dar alanda yaşlı kadını sedyeye yatırarak bulunduğu yerden çıkardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda ezik ve çatlak oluştu
Yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda çeşitli ezilmeler ve çatlakların olduğu tespit edildi.