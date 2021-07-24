Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada

Bir kadın girdiği apartmanda 8 çift ayakkabı çaldı. Kadının apartman içindeki bisikleti de çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları B1 Blok'a giren bir kadın, tek tek çıktığı katlarda kapı önlerindeki 8 çift ayakkabıyı poşete koydu.

Ayakkabıların ardından apartman içindeki bisiklete yönelen kadın, binadaki bir kişi tarafında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerde kadının soğuk kanlı bir şekilde bisikleti ve ayakkabıları da alarak kayıplara karıştığı görüldü.

Polis, şikayet üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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