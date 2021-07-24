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    Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada

    Bir kadın girdiği apartmanda 8 çift ayakkabı çaldı. Kadının apartman içindeki bisikleti de çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 15:55
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    Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları B1 Blok'a giren bir kadın, tek tek çıktığı katlarda kapı önlerindeki 8 çift ayakkabıyı poşete koydu.

    Ayakkabıların ardından apartman içindeki bisiklete yönelen kadın, binadaki bir kişi tarafında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Görüntülerde kadının soğuk kanlı bir şekilde bisikleti ve ayakkabıları da alarak kayıplara karıştığı görüldü.

    Polis, şikayet üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada ViDEO

    Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada #1

    Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada #2

    Bursa’da apartman içindeki hırsızlık kamerada #3

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