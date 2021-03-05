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    Bursa’da apartmanda yangın çıktı, kafedeki müşteriler son anda kurtuldu

    Apartmanda çıkan yangın bir anda büyüyünce, dumanlar tüm binayı sardı. Binada bulunan kafedeki müşteriler, son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:33
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    Bursa’da apartmanda yangın çıktı, kafedeki müşteriler son anda kurtuldu

    Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı.

    Dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.

    Çıkan yangında, alevlerin bir anda büyüyerek binayı sardığı görüldü.

    Bursa’da apartmanda yangın çıktı, kafedeki müşteriler son anda kurtuldu VİDEO

    DUMANLAR YÜKSELDİ

    Dumanlar tüm binayı etkisi altına aldı.

    Binanın en alt katında bulunan kafede, yangını gören vatandaşlar paniğe kapıldı.

    SON ANDA ÇIKTILAR

    Vatandaşlar son anda kafeden çıkabildi.

    Korku dolu anlar yaşandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar tarafından ekiplere haber verildi.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

    Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa’da apartmanda yangın çıktı, kafedeki müşteriler son anda kurtuldu #1

    Bursa’da apartmanda yangın çıktı, kafedeki müşteriler son anda kurtuldu #2

    Bursa’da apartmanda yangın çıktı, kafedeki müşteriler son anda kurtuldu #3

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