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    Bursa’da arabanın kapısı açık kalınca, içindeki çocuk yola düştü

    Seyir halindeki otomobilin kapısı açık kaldı. 3 yaşındaki çocuk açık kalan kapıdan düşerek ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 11:46
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    Bursa’da arabanın kapısı açık kalınca, içindeki çocuk yola düştü

    Bursa’da seyir halinde ilerlerken hafif manevra yapan bir araç, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Aracın manevra yaptığı sırada sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk yol düştü.

    ARKADAN GELEN ARACIN ALTINDA KALACAKTI

    Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi.

    Arabanın açık kalan kapısından yere çocuk düştü VİDEO

    OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

    Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa’da arabanın kapısı açık kalınca, içindeki çocuk yola düştü #1

    Bursa’da arabanın kapısı açık kalınca, içindeki çocuk yola düştü #2

    Bursa’da arabanın kapısı açık kalınca, içindeki çocuk yola düştü #3

    Bursa’da arabanın kapısı açık kalınca, içindeki çocuk yola düştü #4


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