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    Bursa'da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı

    Kaza yapan araçta bulunan 2 yaralı, uzun bir çabanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 14:37
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    Bursa'da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı

    Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mustafa C.'nin kullandığı araç kaza yaparak, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

    CAN PAZARI

    Kazada, araç sürücüsü ve bir kişinin yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları bulunduğu yerden uzun çabalar sonucunda çıkarabildi.

    Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da bina ile istinat duvarı arasında sıkışan araç

    Bursa da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı #1

    Bursa da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı #2

    Bursa da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı #3

    Bursa da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı #4

    Bursa da araç, bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı #5

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