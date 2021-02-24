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    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada

    Bursa’da hatalı park sebebiyle kamyonetleri çekilen bir grup, görevlilere saldırdı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 13:49
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    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hatalı yere park edilen bir kamyonet trafik polisleri tarafından otoparka çekildi.

    Kamyonetlerinin çekildiğini daha sonradan öğrenen bir grup, otoparka gelerek taşkınlık yapıp görevlilere saldırdı.

    TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

    Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa da taştı. Birbirine giren tarafların kavgası bir vatandaş tarafından kaydedildi.

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale edip ayırması neticesi son bulan kavganın ardından şahıslar kamyonetlerine binerek uzaklaştı.

    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada ViDEO

    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada #1

    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada #2

    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada #3

    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada #4

    Bursa’da araç çekme kavgası kamerada #5

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