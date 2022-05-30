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    Bursa'da araç kamerasına yansıyan kaza

    Necmi Çakır'a ait otomobil, karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralanırken, olay anı Çakır'ın aracının içinden görüntülendi.
    • 30.05.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:47
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    Bursa'da araç kamerasına yansıyan kaza

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Seçil Dilek, kontrolsüz çıktığı kavşakta Necmi Çakır'ın kullandığı otomobile çarptı.

    Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    6 yaralı

    Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından ise taburcu edildi.

    Kaza anı kamerada

    DHA'nın haberine göre çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının, araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Kazazede Necmi Çakır, o anları sosyal medyada 'Geçirdiğim kaza' notuyla yayınladı.

    Bursa da araç kamerasına yansıyan kaza #1

    Bursa da araç kamerasına yansıyan kaza #2

    Bursa da araç kamerasına yansıyan kaza #3

    Bursa da araç kamerasına yansıyan kaza #4

    Bursa da araç kamerasına yansıyan kaza #5

    Bursa da araç kamerasına yansıyan kaza #6


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