Petrol
105.42
0.74%
Euro
17.5755
0.07%
Dolar
17.3214
0.31%
Altın
968.56
0.33%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.913
6.07%
BTXN Coin
6.62
1.84%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Bursa'da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi

    Parkta yürürken otomobilin vurduğu 69 yaşındaki kadın, yerde yaralı halde yatarken durumu öğrenerek arayan kızını teselli etmeye çalıştı.
    • 08.07.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi

    Bursa'nın inegöl ilçesi park civarında kaza yaşandı.

    Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki araç giriş alanında Şahin Üzer (20) kontrolündeki 16 APC 421 plakalı otomobil, yürümekte olan 69 yaşındaki Gülzade Demirezen'e çarptı.

    DHA'nın aktarımına göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

    Yaralı halde kızını teselli etti

    Yakınlarından kazayı öğrenen Demirezen'in kızı, annesini aradı.

    Yaralı halde yerde yatan kadın, telefonda kızını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

    İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülzade Demirezen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi #1

    Bursa da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi #2

    Bursa da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi #3

    Bursa da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi #4

    Bursa da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Dışişleri: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz
    Gündem

    Dışişleri: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek
    Dünya

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek

    Görüş Bildir