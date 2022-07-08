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- Bursa'da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi
Bursa'da aracın çarptığı yaşlı kadın, telefonda kızını sakinleştirdi
Parkta yürürken otomobilin vurduğu 69 yaşındaki kadın, yerde yaralı halde yatarken durumu öğrenerek arayan kızını teselli etmeye çalıştı.
- 08.07.2022 - 13:36
Bursa'nın inegöl ilçesi park civarında kaza yaşandı.
Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki araç giriş alanında Şahin Üzer (20) kontrolündeki 16 APC 421 plakalı otomobil, yürümekte olan 69 yaşındaki Gülzade Demirezen'e çarptı.
DHA'nın aktarımına göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.
Yaralı halde kızını teselli etti
Yakınlarından kazayı öğrenen Demirezen'in kızı, annesini aradı.
Yaralı halde yerde yatan kadın, telefonda kızını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülzade Demirezen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.