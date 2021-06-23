Bursa'da aracın motoruna yılan girdi

Bir kamyonetin motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Bursa’nın İznik ilçesinde, tüp taşıyan kamyonetin motor bölümüne giren yılan korkulu anlar yaşattı.

Tüp bırakmak için park ettiği aracının başına döndüğünde yaklaşık 2 metreye yakın yılanın motor bölümüne girdiğini gören servis şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi.

YILAN ÇIKARMA OPERASYONU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren 2 metreye yakın uzunluğundaki yılanın, sarı yılan cinsi ve zehirsiz olduğunu belirledi.

Bursa'da aracın motoruna giren yılan korkuttu VİDEO

DOĞAYA BIRAKILDI

Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği çalışmada itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu.

Yılanı bir müddet itfaiye merkezinde tutan itfaiyeciler, daha sonrasında yılanı doğaya saldı.























