Alkollü olduğu için otomobilini yolun sağına çekip uyudu sonra kendini kazanın içinde buldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda Abdurrhaman S., alkol kullandığı gerekçesiyle trafiğe çıkmayıp aracını yolun sağına çekerek uyumaya başladı.

Uyumak için park ettiği araca vurdular

O esnada 24 yaşındaki Sami Durak'ın kontrolünü yaptığı araç Yıldırım istikametine doğru seyir halinde giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Abdurrahman S.’nin uykuya daldığı araca çarptı.

Bursa'da aracında uyurken kazaya karıştı ViDEO







Olay yerine sağlık ekipleri geldi

Kaza anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar yaralıya yardım etmek için seferber oldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.





Ekipler araç kapısını keserken yaralı hala uyuyordu

Uyuduğu araç içerisinde kazadan kaynaklı sıkışan Abdurrahman S’yi itfaiye ekipleri çıkarmak için aracın kapısı kesti ve sağlık görevlileri müdahale için hazır da bekledi.

Kapının kesilip açılmasıyla sağlık görevlileri yaralıya müdahale ederken, Abdurrahman S. o an uykudan kalktı. Nasıl bir olayın içinde olduğunu anlayamayan kazazedeye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kaza ile ilgil soruşturma başlatırken, kazazedenin herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



