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    Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı

    Araç hakimiyetini kaybederek zeytinlik alana giren sürücü, camdan fırlaması sonucu ağır yaralandı. Motoru kopan araç hurdaya dönerken genç adam ise yaşam savaşı veriyor.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 13:56
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    Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde çevre yolu mezarlık kavşağında Canpolat Y. idaresindeki araç bilinmeyen bir sebeple zeytinlik alana uçtu.

    Kaza sırasında genç sürücü aracın camından fırladı.

    MOTOR YERİNDEN KOPTU

    Araç motorunun koparak dağıldığı kazada genç sürücü ağır yaralandı.

    SAĞLIK DURUMU TEHLİKEDE

    Sürücü Canpolat Y.’ye ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan yaralı yakınları hastaneye akın ederken, genç sürücünün durumu ciddiyetini koruyor

    İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri kaza ile alakalı başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor.

    Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı VİDEO

    Bursa da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı #1

    Bursa da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı #2

    Bursa da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı #3

    Bursa da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı #4

    Bursa da aracıyla zeytinliğe uçan sürücü, camdan fırladı #5

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