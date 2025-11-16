Bursa'da araçla polisten kaçan çocuk kaza yapınca yakalandı Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü takip sırasında refüje çarpınca araç inip yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. 16 yaşında ehliyetsiz sürücüye 27 bin 678 lira, araç sahibi babasına da 18 bin 678 lira ceza yazıldı.

Sürücünün aracı habersiz şekilde babasından aldığı belirlendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri seyir halindeki hafif ticari araçtan şüphelenerek sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü hafif ticari araç, takip sırasında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalandı. EHLİYETİ OLMADIĞI BELİRLENDİ Sürücünün yapılan kontrolünde ehliyetsiz 16 yaşında A.Y. isimli çocuk olduğu tespit edildi. Ayrıca polisin incelemesinde A.Y.'nin babasına ait aracı habersiz şekilde aldığı belirlendi. A.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 lira, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmekten 9 bin 267 lira ceza kesildi. Araç sahibi babasına da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 678 lira para cezası uygulandı.

