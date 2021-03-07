Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
377.900
4.48%
EXEN Coin
16.17
0.74%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Bursa'da aranan şahıs ölü bulundu

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gündür haber alınamayan Caner Kurt'un cesedi bulundu.
    • AA
    • 07.03.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da aranan şahıs ölü bulundu

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yürüyüş yapanlar, otomobilin içinde hareketsiz kişiyi görünce jandarmaya durumu bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, camını kırıp kapısını açtıkları 16 AKH 186 plakalı otomobildeki kişinin 35 yaşındaki Caner Kurt olduğunu belirledi.

    İNTİHAR ŞÜPHESİ

    İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Kurt'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Caner Kurt

    5 Mart'ta çalıştığı Çalı Mahallesi'ndeki fabrikadan otomobiliyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.

    Çalı Mahallesi'nde dün arama yapan 50 kişilik ekip, herhangi bir ize rastlayamamıştı.

    Caner Kurt

    Caner Kurt

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir