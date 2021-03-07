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Bursa'da aranan şahıs ölü bulundu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gündür haber alınamayan Caner Kurt'un cesedi bulundu.
- AA
- 07.03.2021 - 16:55
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yürüyüş yapanlar, otomobilin içinde hareketsiz kişiyi görünce jandarmaya durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, camını kırıp kapısını açtıkları 16 AKH 186 plakalı otomobildeki kişinin 35 yaşındaki Caner Kurt olduğunu belirledi.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Kurt'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
5 Mart'ta çalıştığı Çalı Mahallesi'ndeki fabrikadan otomobiliyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Çalı Mahallesi'nde dün arama yapan 50 kişilik ekip, herhangi bir ize rastlayamamıştı.