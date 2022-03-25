Bursa'da aranan şüphelilere 'Kıskaç-1' operasyonu

Emniyet güçleri tarafından başlatılan 'Kıskaç-1' operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN HAPİS CEZALI ŞAHISLAR YAKALANDI

'Kıskaç-1' adı verilen operasyonda 'adam öldürmek' suçundan 34 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y, 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.G., 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan D.S., 'yağma' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yargılanan F.B., 'hırsızlık' suçlarından 4’er yıl hapis cezasıyla aranan O.G. ve Ö.T. ile farklı suçlardan aranması bulunan 6 şüphelinin de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı.

13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.













