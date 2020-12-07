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    Bursa’da aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca yakalandı

    Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran genç, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 13:13
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 13:40
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    Bursa’da aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca yakalandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K. (20), polis ekiplerine adres sordu.

    Polis ekiplerinin Emirhan K.’ye izin belgesi sorması üzerine, gencin izin kağıdı olmadığı belirlendi.

    2 FARKLI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Emirhan K.’nıin GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünü yapan polis ekipleri, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek’ suçlarından arandığını tespit etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ayrıca ‘Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak’ suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı.

    Emirhan K.’nin geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.

    Bursa’da aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca yakalandı ViDEO

    Bursa’da aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca yakalandı #1

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