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Bursa’da arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bursa’da arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu

Arazide başından silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 39 yaşındaki bir adama ait olduğu belirlendi.