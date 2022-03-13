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    Bursa’da arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Arazide başından silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 39 yaşındaki bir adama ait olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 10:05
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    Bursa’da arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Ulus Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

    BAŞINDAN VURULDU

    Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ferdi Sevim'e (39) ait olduğu tespit edildi.

    Sevim'in başından silahla vurulduğu ve sağ bacağının altında tabanca olduğu görüldü.

    Sevim'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Bursa’da arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sevim'in cesedi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis intihar üzerinde dururken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu #2


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