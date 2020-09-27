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- Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı
Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı
- İHA
- 27.09.2020 - 16:54
Sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Arılara tütsüleme işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ve zeytin ağaçlarına sıçradı.
HELİKOPTERLERLE MÜDAHALE EDİLDİ
Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı VİDEO
KONTROL ALTINA ALINDI
Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.
ARILARI TÜTSÜLERKEN ÇIKTI
Yangının çıkış noktasında inceleme yapan ekipler ilk belirlemelere göre, bir vatandaşın arılarını tütsülediği sırada çıktığını belirledi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.