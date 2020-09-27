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    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı

    Arılara tütsüleme işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, 2 hektarlık alanı küle çevirdi. 2 saatin sonunda kontrol altına alınan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 16:54
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    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı

    Sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

    Arılara tütsüleme işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ve zeytin ağaçlarına sıçradı.

    HELİKOPTERLERLE MÜDAHALE EDİLDİ

    Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı VİDEO

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı #1

    ARILARI TÜTSÜLERKEN ÇIKTI

    Yangının çıkış noktasında inceleme yapan ekipler ilk belirlemelere göre, bir vatandaşın arılarını tütsülediği sırada çıktığını belirledi.

    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı #2

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı #3

    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı #4

    Bursa’da arıları tütsülerken 2 hektarlık alanı yaktı #5

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