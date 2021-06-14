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Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada

Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada

Arıza yapan bir otomobil, bagaj kısmından halatla bağlanarak bir başka otomobil tarafından çekilmeye başlandı. Ters şekilde çekilen aracın görüntüleri, kameraya yansıdı.