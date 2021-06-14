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    Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada

    Arıza yapan bir otomobil, bagaj kısmından halatla bağlanarak bir başka otomobil tarafından çekilmeye başlandı. Ters şekilde çekilen aracın görüntüleri, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:44
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    Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada

    Bursa’nın dün merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde bir otomobil arızalandı.

    Otomobil sahibi, arkadaşını arayarak yardım istedi.

    Bagaj kısmından halatla bağlanan arızalı araç, ters şekilde çekilmeye başlandı.

    TEPKİ TOPLADI

    Trafiği tehlikeye atan o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    Sosyal medya üzerinden de paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

    Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada VİDEO

    Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada #1

    Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada #2

    Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada #3

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