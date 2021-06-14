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- Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada
Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada
Arıza yapan bir otomobil, bagaj kısmından halatla bağlanarak bir başka otomobil tarafından çekilmeye başlandı. Ters şekilde çekilen aracın görüntüleri, kameraya yansıdı.
- DHA
- 14.06.2021 - 11:29
- Güncelleme : 14.06.2021 - 11:44
Bursa’nın dün merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde bir otomobil arızalandı.
Otomobil sahibi, arkadaşını arayarak yardım istedi.
Bagaj kısmından halatla bağlanan arızalı araç, ters şekilde çekilmeye başlandı.
TEPKİ TOPLADI
Trafiği tehlikeye atan o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Sosyal medya üzerinden de paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
Bursa’da arızalanan otomobilin ters çekilme anları kamerada VİDEO