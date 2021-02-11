Bursa'da arkadaşını öldürme sebebi halüsinasyon çıktı

Bursa'da, silahla vurularak öldürülen ve cansız bedeni yol kenarına bırakılan Murat Bahadır'ın cinayet şüphelisi yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, ölen kişinin 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu tespit etti.

3 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler, incelemelerinde Bahadır'ın göğsünde ve bacaklarında toplam 3 adet mermi girişinin olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bahadır'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlattı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler Murat Bahadır'ın en son, arkadaşı 25 yaşındaki Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Erman Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Erman Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan Erman Ö.'nün, sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Erman Ö.'nün ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu madde etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle arkadaşı Murat Bahadır'ın, eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp arkadaşını vurduğunu ve cansız bedenini yol kenarına bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi.