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    Bursa'da arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü yaşamını yitirdi

    İnegöl ilçesinde ATV’yi çekerken lastiği halata dolanıp yağmur suyu kanalına düşen sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 08:33
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    Bursa'da arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü yaşamını yitirdi

    Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-1 Tünel mevkiinde, Semih D. arızalanan ATV’sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmesi için arkadaşı Murat Haber’den (24) yardım istedi. Murat Haber kendi aracı olan ATV’ye, arızalanan ATV’yi halat ile bağlayıp arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı.

    KAYAN ARAÇ KANALA DÜŞÜRDÜ

    Seyir halinde olan araçları birbirine bağlayan halat öndeki ATV’nin arka lastiğine dolandı. Halatın dolandığı araç aniden kayarak, yağmur suyu kanalına düştü.

    Bursa da arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü yaşamını yitirdi #1

    BAŞINI ÇARPARAK CAN VERDİ

    Murat Haber, araç üzerinden kanala düşerek başını çarptı. Kazayı görenler durumu 112, jandarma ve Polis Bölge Trafik ekiplerine bildirdi. Yoğun kara rağmen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Murat Haber’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bursa da arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü yaşamını yitirdi #2

    2 AY SONRA EVLENECEKTİ

    Murat Haber’in 2 ay sonra evleneceği öğrenilirken, arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Semih D. gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü yaşamını yitirdi #3


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