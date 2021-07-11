Pistte oynadığı esnada fenalaşan 43 yaşındaki Cevat Sadrettin Önalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da yaşayan ve arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katılan Cevat Sadrettin Önalan, sahnede oyun oynarken bir anda yere yığıldı.

Önalan, davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar Önalan'ı hayata döndürmek için yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bursa'da arkadaşının düğününde oynarken kalp krizi geçirdi