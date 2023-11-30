İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi'nde Zafer K. (46), 80 bin TL'sini değerlendirmesi için arkadaşı Hasan Ş.'ye verdi. Hasan Ş. (28), sanal ortamda Bitcoin alarak parayı değerlendirdi.
Ancak kısa bir süre sonra para sıfırlandı.
Zafer K., arkadaşından parasını geri istedi.
Arkadaşının parasını sıfırladı: Askerlik şubesine sığındı
Hasan Ş. paranın sıfırlandığını söyleyince küplere binen Zafer K., elindeki demir parçasıyla Hasan Ş.'yi darbetmeye başladı.
Kaçan Hasan Ş., yaşanan kovalamaca sırasında askerlik şubesine sığındı.
Şahıslar, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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