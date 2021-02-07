Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi, hayatını kaybetti

İnşaat halindeki binanın 3'üncü katında bulunan asansör boşluğundan düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö., 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı.

Hasan Ö., bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düştü.

Talihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler hemen yardıma koştu.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralanan Hasan Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz genc burada yapılan tedavinin ardından da yoğun bakım ünitesine kaldırdı ancak saatler sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.