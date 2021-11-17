Hız nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybeden cip sürücüsü, park halindeki araca çarparak kaldırıma çıktı. Kaza şiddetiyle ters dönen cipin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da, aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybeden 16 MA 3302 plakalı cip sürücüsü kazaya neden oldu.

Hızla girdiği sokaktaki hafif ticari araca çarpan cip, kaldırıma çıkarak ters döndü.

ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Yaşanan kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü aracından inerek kaçmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Bursa'da aşırı hız yaparak ters dönen cipin sürücüsü kaçtı VİDEO

"ÇOK ŞÜKÜR SOKAKTA KİMSE YOKTU"

Kazanın görgü tanığı Osman Sanlı, "Yukarıdan geliyordu. Baktım biraz süratli, önce park halindeki araca çarptı sonra kaldırıma çıkıp diğer aracın üzerine düştü. Süratli olmasa ters dönmezdi. Yaralı kimse yoktu, çok şükür sokakta kimse yoktu." dedi.





































