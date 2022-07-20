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    Bursa'da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi

    Meşalelerle yolu kapatan asker konvoyu, ambulansın geçisini engelledi. Sosyal medyada yayılan o görüntüler ise büyük tepki topladı.
    • 20.07.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:35
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    Bursa'da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda bir grup, asker konvoyu yaptı.

    Meşaleler ile yol kapatan konvoy, şarkılar açarak bir süre oynadı.

    Ambulansın geçisine izin vermediler

    Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup, ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti.

    Bursa'da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi


    O görüntüler tepkiye neden oldu

    İHA'nın haberine göre; bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

    Bursa da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi #1

    Bursa da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi #2

    Bursa da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi #3


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