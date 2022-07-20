Meşalelerle yolu kapatan asker konvoyu, ambulansın geçisini engelledi. Sosyal medyada yayılan o görüntüler ise büyük tepki topladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda bir grup, asker konvoyu yaptı.

Meşaleler ile yol kapatan konvoy, şarkılar açarak bir süre oynadı.

Ambulansın geçisine izin vermediler

Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup, ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti.

Bursa'da asker konvoyu, ambulansın geçmesine izin vermedi





O görüntüler tepkiye neden oldu

İHA'nın haberine göre; bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.