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    Bursa'da asker uğurlamasında yolu kapatıp, çiftetelli oynadılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundaki araçlarla trafiği kapatan gençler, yol ortasında meşaleler yakarak, çiftetelli oynadı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 13:36
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    Bursa'da asker uğurlamasında yolu kapatıp, çiftetelli oynadılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Cuma Mahallesi’nde, saat 11.30 sıralarında, asker uğurlamak için araçlarıyla yola çıkan bir grup genç, işlek noktalardan Atatürk Bulvarı’nda trafiği kapattı.

    Araçlarından inen gençler, meşaleler yakarken, çiftetelli de oynamaya başladı. Konvoyun yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

    DİĞER ARAÇLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Bazı sürücülerin korna çalarak, tepki göstermesi üzerine araçlarına binen gençler, caddeden uzaklaştı.

    Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bursa da asker uğurlamasında yolu kapatıp, çiftetelli oynadılar #1

    Bursa da asker uğurlamasında yolu kapatıp, çiftetelli oynadılar #2

    Bursa da asker uğurlamasında yolu kapatıp, çiftetelli oynadılar #3


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