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    Bursa'da astsubayın hayatını kaybettiği kaza

    Kaldırım ve ağaca çarpıp parçalanan otomobilin 29 yaşındaki sürücüsü Emre Ekinci, araç içinde sıkışarak canından oldu.
    • 18.05.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:38
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    Bursa'da astsubayın hayatını kaybettiği kaza

    İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Çavuş Emre Ekinci (29), otomobiliyle Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde seyir halindeyken kontrolü kaybedip önce kaldırıma sonra ağaca çarptı.

    Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp hurdaya dönüşen araçta sıkıştı.

    Yaşamını yitirdi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ekinci'yi kurtardı ancak Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bursa'da astsubayın hayatını kaybettiği kaza VİDEO

    Mesai arkadaşları zor anlar yaşadı

    Olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.

    Bursa da astsubayın hayatını kaybettiği kaza #1

    İnegöl ilk görev yeriydi

    DHA'nın haberine göre; aslen Mersinli olduğu öğrenilen Ekinci'nin, 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

    Bursa da astsubayın hayatını kaybettiği kaza #2

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    Bursa da astsubayın hayatını kaybettiği kaza #8


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