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    Bursa'da at arabalı hırsız, korku dolu anlar yaşattı

    Trafiğin akışına ters yönde ilerleyen at arabalı hırsız, adeta dehşet saçtı.
    • İHA
    • 05.12.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 09:36
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    Bursa'da at arabalı hırsız, korku dolu anlar yaşattı

    Bursa'da at arabalı hırsızın tehlikeli anları kameraya yansıdı.

    Sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde yaşanan olayda, polisten kaçtığı iddia edilen at arabalı hırsız, trafiğin en yoğun olduğu ana yolda terste gitmeye başladı.

    AT ARABALI HIRSIZIN KAÇMA ANI

    At arabası, bir araca çarparak durabildi. Gözaltına alınan at arabası sürücüsü karakola götürüldü.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da at arabalı hırsız dehşet saçtı ViDEO

    Bursa da at arabalı hırsız, korku dolu anlar yaşattı #1

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