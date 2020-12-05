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- Bursa'da at arabalı hırsız, korku dolu anlar yaşattı
Bursa'da at arabalı hırsız, korku dolu anlar yaşattı
Trafiğin akışına ters yönde ilerleyen at arabalı hırsız, adeta dehşet saçtı.
- İHA
- 05.12.2020 - 09:14
- Güncelleme : 05.12.2020 - 09:36
Bursa'da at arabalı hırsızın tehlikeli anları kameraya yansıdı.
Sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde yaşanan olayda, polisten kaçtığı iddia edilen at arabalı hırsız, trafiğin en yoğun olduğu ana yolda terste gitmeye başladı.
AT ARABALI HIRSIZIN KAÇMA ANI
At arabası, bir araca çarparak durabildi. Gözaltına alınan at arabası sürücüsü karakola götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da at arabalı hırsız dehşet saçtı ViDEO