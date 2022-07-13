Bursa’da at yüzdüren genç apranti boğuldu

Denizde at yüzdürürken dengesini kaybeden 18 yaşındaki apranti, boğuldu. Genç aprantinin yüzme bilmediği, 20 dakika sonra sudan çıkarılabildiği öğrenildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi’ndeki Eğerce sahilinde at yüzdüren apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş (18), boğuldu.

Demirbaş’ın ölümünü Türkiye Jokey Kulübü (TJK) duyurdu.

Yüzme bilmediği öğrenilen Demirbaş için başsağlığı dilenirken, şu ifadelere yer verildi:

"Elim bir kaza sonucu..."

“Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş’ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan’da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020’de Bursa Osmangazi Hipodromu’nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran 2022’de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.”





İlk birinciliği

Genç apranti Uğurcan Demirbaş, Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran’da düzenlenen yarışta, Kademova isimli safkan atla ilk birinciliğini elde etmişti.

At ürkünce suya düştü

Bu arada Apranti Uğurcan Demirbaş’ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline geldiği, atın üzerinde deniz içerisinde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiyle suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi.

20 dakika sonra çıkarılabildi

Arkadaşları tarafından denizde aranan ve 20 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş’ın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA’nın haberine göre jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.