7 okuldan Atatürk büstünü çalıp daha sonra hurdacılara satan 2 hırsız ile 2 hurdacı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ve Kestel ilçelerinde bulunan 7 farklı okula giren K.A. ve M.T. isimli 2 hırsız, bahçedeki Atatürk büstlerini çalıp, hurdacıya sattı.

Sabah okula gelen görevliler büstlerin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olay yerine gelerek parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinde bulunan ekipler, şüpheli K.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında büstleri M.E. ve G.E. isimli hurdacılara sattıklarını belirtmesi üzerine büstleri alan 2 hurdacı da gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Atatürk büstlerini çalan hırsızlar yakalandı