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    Bursa'da atı araca bağlayıp çekti

    Sabah saatlerinde yol üzerinde at ile sürücüyü görenler tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 10:00
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    Bursa'da atı araca bağlayıp çekti

    Bu görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

    Bursa'nın İnegöl-Oylat yolunda bir sürücü, atı araca iple bağlayıp yola çıktı.

    ŞAŞKINLIKTAN NE DİYECEKLERİNİ BİLEMEDİLER

    Sabah saatlerinde yol üzerinde at ile sürücüyü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Bir süre ne diyeceklerini bilemeyen sürücüler, korna çalarak engel olmaya çalıştı.

    TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

    Tepkilere aldırmayan sürücü, o şekilde yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

    Bursa'da atı araca bağlayıp çeken sürücü İZLE

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