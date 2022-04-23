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    Bursa'daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü

    Bir kişinin atını aracına bağlayıp koşturduğu görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 23.04.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 10:18
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    Bursa'daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir vatandaş, atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu.

    Bu kadarına da pes dedirten görüntüler, arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından görüntüledi.

    Sürücü aranıyor

    Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri, atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü #1

    Bursa daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü #2


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