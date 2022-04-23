- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü
Bursa'daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü
Bir kişinin atını aracına bağlayıp koşturduğu görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 23.04.2022 - 10:17
- Güncelleme : 23.04.2022 - 10:18
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir vatandaş, atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu.
Bu kadarına da pes dedirten görüntüler, arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından görüntüledi.
Sürücü aranıyor
Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri, atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.