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Bursa'daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü

Bursa'daki sürücü atını aracına bağlayıp götürdü

Bir kişinin atını aracına bağlayıp koşturduğu görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.