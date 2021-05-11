Bursa'da, avukatın yanağını ısıran kişiye ceza

Bursa'da haciz esnasında avukatın yanağını ısıran kişiye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

27 Temmuz 2018 tarihinde Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nde haciz işlemleri sırasında ilginç bir olay meydana geldi.

AVUKATIN YANAĞINI ISIRDI

Bursa Barosu üyesi Av. Cüneyt Bülent Şeker, müvekkilinin koyun sattığı Sekmen ailesinin 80 koyununu haczetmek üzere gittiklerinde kendilerine karşı konuldu. Sanık Ömer Konuk, Avukat Şeker’in yanağını ısırırken, annesi Sevim Konuk da elinde bıçakla haczi önlemeye çalıştı. Bu esnada, İcra Memuru Sekmen ağır hakaretlere maruz kaldı.

SALDIRGANA CEZA VERİLDİ

Dava, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık Ömer Konuk’a, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme suçlarından beraatine karar verirken, yargı görevi yapan kişilere yönelik “görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Ömer Konuk’a, Av. Cüneyt Bülent Şeker’e yönelik kasten yaralama suçundan da 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, Şeker’in yüzünde iz kaldığı için cezayı bir kat artırarak 2 yıl hapse çevirerek toplamda 2 yıl 6 ay ceza verdi.

Sanıklardan anne Sevim Konuk ise Av. Cüneyt Bülent Şeker ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e yönelik “yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme suçunu bıçakla işlediği için önce 3 yıl 9 ay hapsine hükmedildi. Ceza indirimi sonucu anne Konuk, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZAYI AZ BULDU

Mahkemenin sanıklara verdiği cezayı az bulan Av. Cüneyt Bülent Şeker, davayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Şeker dilekçesinde, sanık Ömer Konuk’un kamu görevlisine hakaret suçunun sabit olduğunu, bu konuda verilen beraat kararı ile mala zarar verme suçundan verilen beraat kararının da hatalı olduğunu, iki kararın da kaldırılarak sanığın bu iki suçtan da cezalandırılmasını istedi. Şeker ayrıca, olay sırasında ceketinin yırtıldığını, ancak bunun jandarma tarafından delil olarak teslim alınmadığını ifade etti.

"CEZA 5 YILDAN AZ OLAMAZ"

Avukat Şeker ayrıca, hüküm kurulurken kendisinin “yargı görevi gören kişi” olarak değerlendirilmediğini ve cezanın alt sınırdan verildiğini söyleyerek, “TCK 87/1-c’ye göre kasten yaralama fiili mağdurun yüzünde sabit ize neden olmuşsa belirlenen ceza 5 yıldan az olamaz.

Bu nedenle mahkemece verilen ceza yasaya aykırı olup kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, Bursa 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasında, ifademi esas mahkemesinde vereceğimi beyan etmeme rağmen mahkemece tarafıma tebligat yapılmayarak, beyanım alınmadan karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.



