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    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi

    Kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, camdan yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 09:07
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    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi

    İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Fatih Pekacar (42) yönetimindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda saat 01.30 sıralarında kontrolden çıktı.

    Savrulan araç, Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak devirdi.

    Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ederken, olay yerine gelen Pekacar’ın ailesi gözyaşı döktü.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonet ViDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

    Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi #1

    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi #2

    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi #3

    Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi #4


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