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    Bursa'da ayılar bu mahallenin müdavimi oldu

    Bursa'da ayılar mahallenin müdavimi oldu, her gün evlerin yakınına kadar gelip vatandaşlardan korkmuyor.
    • 02.06.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 13:37
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    Bursa'da ayılar bu mahallenin müdavimi oldu

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nin sınırları, Uludağ'ın eteklerine kadar uzanıyor.

    Uludağ'ın eteklerine sınır olan mahallenin son evlerinin bulunduğu sokaklara ayılar abone olmuş durumda.

    Evlerin bahçelerine gelen ayılar, burada vatandaşların bıraktığı yemekleri afiyetle yiyerek kaçmıyor.

    Vatandaşlarla aralarında dostluk oluştu

    Vatandaşlar da ayılardan korkmuyor ve aralarında bir dostluk oluştu. Önceki gün Yusuf ve Muammer Doğru'nun yaşadığı evin bahçesine gelen ayılar, ev sakinleri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların ayılardan; ayıların da vatandaşlar hiç korkmadığı görüldü.

    Ayıların evinin yakınına her gün geldiğini ifade eden Muammer Doğru, "Ayılar her akşam buraya gelir. Geçen de ben burada otururken yanıma kadar geldiler. Ayılara alıştık, hiç korkmuyoruz. Onlar da bizden korkmuyor." dedi.

    Bursa'da ayılar bu mahallenin müdavimi oldu VİDEO

    "Sürekli geliyorlar"

    Evlerinin bahçesine gelen ayıları cep telefonuyla çektiğini belirten Yusuf Doğru, "Bu ayılar buraya sürekli geliyorlar. En son gelen 2 tane yavru ayıydı. Bizim evler Uludağ'ın eteklerinde. Bizden sonra ormanlık alan başlıyor." şeklinde konuştu.

    Mollaarap Mahallesi sakini Ramazan Gültekin, "Mahallemizin sınırı ormanla iç içe olduğu için ayılar sık sık mahallemizi ziyaret ediyor. Mahalle sakini Muammer ağabey ayılarla yan yana çay içiyor. Ayılar mahallemizin müdavimi oldu." diye konuştu.

    Bursa da ayılar bu mahallenin müdavimi oldu #1

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