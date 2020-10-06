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- Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
- İHA
- 06.10.2020 - 09:29
Bursa'da iki genç, bir restoranın kapısında duran ayranları çaldı.
Arap Şükrü'de restoranların bulunduğu bölgede gerçekleşen hırsızlık olayında kimsenin olmadığı caddede yürüyen gençler, kapalı olan restoranın önündeki ayran şişelerini gözlerine kestirdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan biri etrafı gözetlerken, diğeri ise şişeleri aldı.
AYRAN HIRSIZLIĞI KAMERADA
Çevreyi kontrol ederek yollarına devam eden gençler, güvenlik kameralarını hesaba katmadı.
İşletme sahipleri, ayranları kapıda göremeyince kamera görüntülerini inceledi. Ayranların iki kişi tarafından çalındığı fark edilince durum polise bildirildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri şüphelileri arıyor.
Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı ViDEO