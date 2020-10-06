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    Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

    Hırsızlar, restoranın girişinde bırakılan bir paket ayranı çalarak gözden kayboldu.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 09:29
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    Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

    Bursa'da iki genç, bir restoranın kapısında duran ayranları çaldı.

    Arap Şükrü'de restoranların bulunduğu bölgede gerçekleşen hırsızlık olayında kimsenin olmadığı caddede yürüyen gençler, kapalı olan restoranın önündeki ayran şişelerini gözlerine kestirdi.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan biri etrafı gözetlerken, diğeri ise şişeleri aldı.

    AYRAN HIRSIZLIĞI KAMERADA

    Çevreyi kontrol ederek yollarına devam eden gençler, güvenlik kameralarını hesaba katmadı.

    İşletme sahipleri, ayranları kapıda göremeyince kamera görüntülerini inceledi. Ayranların iki kişi tarafından çalındığı fark edilince durum polise bildirildi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri şüphelileri arıyor.

    Bursa'da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı ViDEO

    Bursa da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı #1

    Bursa da ayran çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı #2

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