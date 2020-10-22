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    Bursa'da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı

    14 yaşındaki çocuk, babası yan koltukta otururken otomobil kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 17:25
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    Bursa'da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı

    Öğle saatlerinde, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark’ta kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi.

    Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda, 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti.

    ÇOCUK DİREKSİYONA, BABA YAN KOLTUĞA GEÇTİ

    Yan koltuğa babası otururken, çocuk da aracı çalıştırıp, gitmeye başladı. Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi.

    Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu.

    Bursa'da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı VİDEO

    Bursa da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı #1

    Bursa da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı #2

    Bursa da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı #3

    Bursa da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı #4

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