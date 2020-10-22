14 yaşındaki çocuk, babası yan koltukta otururken otomobil kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark’ta kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi.

Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda, 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti.

ÇOCUK DİREKSİYONA, BABA YAN KOLTUĞA GEÇTİ

Yan koltuğa babası otururken, çocuk da aracı çalıştırıp, gitmeye başladı. Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu.

Bursa'da baba, 14 yaşındaki çocuğa araba kullandırdı VİDEO













