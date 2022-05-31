Bursa'da baba dehşeti: 2 oğlunu da bıçakladı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen baba, 7 ve 3 yaşındaki oğullarını bıçaklayarak kendini astı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan baba R.C.S. (42) biri 7 diğeri ise 3 yaşındaki oğlunu bıçakladıktan sonra evde bulduğu iple kendini astı.

İşten eve dönen anne A.S. (37) uzun süre zile bastıktan sonra kimsenin kapıyı açmamasından şüphelendi. Anne durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli bir durum olduğunu fark etmesinin ardından kapıyı kırarak eve girdi.

Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Eve girdiklerinde anne ve ekipler içerideki manzarayı görünce gözlerine inanmadı. Babanın bıçakladığı 7 yaşındaki oğlu A.S. hayatını kaybederken R.S. (3) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Anne sinir krizi geçirdi

İHA'nın haberine göre, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi aile yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Hayatını kaybeden baba ve 7 yaşındaki oğlu savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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