Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi.
Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, 6 yaşındaki Umut Efe K., babaannesi ile birlikte D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi.
Bir süre sonra durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken torununu unuttuğunu fark etti.
Otobüse yetişemedi
Bunun üzerine yaşlı kadın peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine giderek müracaatta bulundu.
Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi.
İsmini kimseye söylemedi
Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi.
Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi’ne müracaatı üzerine belirlendi.
Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi’ndeki ailesine götürerek teslim etti.
Babaannesinin arkasından el sallamış
Umut Efe K.'nin otobüste unutulduğu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.
Görüntülerde babaannenin koltuktan kalkarak otobüsten indiği, küçük çocuğun babaannesinin ardından otobüsün penceresinden el salladığı, bir süre sonra durumu fark eden otobüs şoförünün olayı polise bildirdiği görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış