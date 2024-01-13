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Bursa'da babaanne, 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu: Arkasından el salladı

Bursa'da babaanne, 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu: Arkasından el salladı Babaannesi tarafından otobüste unutulan Umut Efe, son durakta tüm yolcular inince şoför tarafından fark edildi. Tüm uğraşlara rağmen adını kimseye söylemeyen küçük çocuk bir süre sonra ailesine teslim edildi.