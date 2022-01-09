Bursa'da, babalık davasında mezarı açılan iş insanı, babası çıktı

İş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın mezarı, 56 yaşındaki Hakan Yılmaz’ın babalık davası üzerine DNA testi için açıldı. Raporda Ahmet Necati Yılmaz’ın baba olma ihtimali, yüzde 99,99 çıktı.

Bursa’da ikamet eden Mühendis Hakan Yılmaz’a (56) annesi Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince, yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı.

DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

14 YIL ÖNCE ÖLEN İŞ İNSANININ MEZARI AÇILDI

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz’ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti.

DNA TESTİ İÇİN ÖRNEKLER ALINDI

Adli Tıp Kurumu’nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.

YÜZDE 99,99 İHTİMAL

Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, "Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi." ifadesi yer aldı.