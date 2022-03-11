Bursa'da babasını öldüren şahsın cezasını, verilecek rapor belirleyecek

Babası Mehmet Yıldız'ı baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılanan Eyüp Yıldız'ın, İstanbul Adli Tıp 4'üncü İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesine karar verdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta, 23 Şubat 2020 tarihinde, Eyüp Yıldız (37) ile babası Mehmet Yıldız (57) arasında çıkan kavga çıktı.

Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başına ve sırtına defalarca vurup öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Tutuklanan Eyüp Yıldız, hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“UYUŞTURUCUYU BIRAKMAZSAM BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU”

Eyüp Yıldız daha önce yaptığı savunmasında, akli dengesinin yerinde olmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

“Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. O gün, ‘Babanı öldür, kendini öldür’ diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum.”





AKLİ DENGESİNİN BELİRLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Eyüp Yıldız’ın eşi Hatice Yıldız (40) ise tanık olarak verdiği ifadede, ikinci eşi olan Eyüp'ün, birilerinin dolduruşuna geldiğini, babasıyla sürekli tartışıp evde kavga çıkardığını söyledi.

Sanık ve tanık ifadelerinden sonra mahkeme heyeti, Eyüp Yıldız'ın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının İstanbul Adlı Tıp Kurumu tarafından belirlenmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Eyüp Yıldız’ın yargılanmasına devam edildi. Eyüp Yıldız'ın, koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonunda, sanık hakkında hazırlanan akli dengesinin yerinde olduğunu belirtilen raporu okudu.

KESİN TANIĞI İSTANBUL ADLİ TIP 4. İHTİSAS DAİRESİ KOYACAK

Mahkeme, sanık avukatının isteği üzerine Eyüp Yıldız hakkında kesin tanının konması için İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi’nde muayene edilmesini kararlaştı. Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.