Bursa'daki bagajda ceset olayı aydınlatıldı

Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki araçta çürümüş cesedi bulunan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'in katil zanlıları yakalandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otoparka çekilerek otomobilin bagajını açtı.

34 GÜNDÜR KAYIPTI

Bagaja açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin, Bursa’nın İnegöl ilçesinde 34 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez’e ait olduğu belirlendi.

Cesedin bulunduğu otomobilin Sinan Sönmez’e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi. Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi.

180 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin bırakıldığı adres ve çevresinde yaklaşık 180 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Rusya vatandaşı 29 yaşındaki Nariman S. olduğunu tespit etti.

Yapılan takibin ardından adresi belirlenen Nariman S. ve cinayeti işlerken kendisine yardım ettiği değerlendirilen L.A., S.D., A.D. ve İ.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda işlediği cinayeti itiraf eden Nariman S., "İkimiz de L.A isimli kızı seviyorduk. Daha önce kızla o çıkıyordu, şimdi ise ben çıkıyordum. Olay günü beraber alkol alıyorduk. Aramızda bu konuda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce onu boğarak öldürdüm. Cesedini arabasının bagajına koydum. Burada dikkat çekmesin diye ablasının evinin önüne koydum. Çabuk fark edilir diye düşünerek aracı oradan aldım. Önce plakasını değiştirdim. Sonra götürüp Kestel'e bıraktım. Olay yerinden ayrılırken de aracın plakalarını söktüm. Pişmanım." dedi.