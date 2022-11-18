- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi
Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi
- 18.11.2022 - 17:19
- Güncelleme : 18.11.2022 - 17:36
Trafikte tehlikeli yolculuklar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Bu kez görüntülerin adresi Bursa...
Bir grup eşyalarıyla birlikte ticari taksiye bindi.
Bagajda yolculuk yaptı
Bagaja yerleştirilen eşyalar kapağın kapanmasına engel olunca gençlerden biri bagajda yolculuk yapmayı tercih etti.
Tehlikeli yolculuğa izin veren taksi şoförü, bu şekilde yolculuğa devam etti.
O anlar kamerada
O anlar trafiktekilerin dikkatinden kaçmadı. Kayıt altına alınan yolculuk sosyal medyada büyük tepki çekti.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi VİDEO
Bin 861 TL ceza kesildi
DHA'nın aktarımına göre; taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam bin 861 TL ceza kesti.