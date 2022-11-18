Eşyalar nedeniyle kapağı kapanman bagaja oturan şahsın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü taksi şoförüne bin 861 TL ceza kesti.

Trafikte tehlikeli yolculuklar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

Bir grup eşyalarıyla birlikte ticari taksiye bindi.

Bagajda yolculuk yaptı

Bagaja yerleştirilen eşyalar kapağın kapanmasına engel olunca gençlerden biri bagajda yolculuk yapmayı tercih etti.

Tehlikeli yolculuğa izin veren taksi şoförü, bu şekilde yolculuğa devam etti.

O anlar kamerada

O anlar trafiktekilerin dikkatinden kaçmadı. Kayıt altına alınan yolculuk sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi VİDEO



Bin 861 TL ceza kesildi

DHA'nın aktarımına göre; taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam bin 861 TL ceza kesti.





