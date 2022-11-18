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    Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi

    Eşyalar nedeniyle kapağı kapanman bagaja oturan şahsın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü taksi şoförüne bin 861 TL ceza kesti.
    • 18.11.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 17:36
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    Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi

    Trafikte tehlikeli yolculuklar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

    Bir grup eşyalarıyla birlikte ticari taksiye bindi.

    Bagajda yolculuk yaptı

    Bagaja yerleştirilen eşyalar kapağın kapanmasına engel olunca gençlerden biri bagajda yolculuk yapmayı tercih etti.

    Tehlikeli yolculuğa izin veren taksi şoförü, bu şekilde yolculuğa devam etti.

    Bursa da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi #1

    O anlar kamerada

    O anlar trafiktekilerin dikkatinden kaçmadı. Kayıt altına alınan yolculuk sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Bursa'da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi VİDEO

    Bin 861 TL ceza kesildi

    DHA'nın aktarımına göre; taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam bin 861 TL ceza kesti.

    Bursa da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi #2

    Bursa da bagajda yolculuğa izin veren taksiciye ceza kesildi #3


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