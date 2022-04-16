Bursa'da bahara girmeden hırsızlar yakalandı

Eş zamanlı operasyonlarla 'Bahar Temizliği' operasyonu düzenleyen polis, 4 ilde hırsızlık şüphelilerini gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri, yaşanan hırsızlık olaylarına karşı geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

"Bahar Temizliği" adıyla düzenlenen operasyon 4 ili kapsadı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33’ü Bursa’da, toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere baskın düzenledi.

4 ile eş zamanlı operasyon

Operasyonda Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

Çalıntı ziynet eşyaları bulundu

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ve paraların yanı sıra pompalı tüfek ele geçirildi.





































