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    Bursa’da bahşiş için otomobile tutunan çocuk, damadı sinirlendirdi

    Bahşiş almak için gelin arabasının peşini bırakmayan çocuk hem trafiği hem kendi canını tehlikeye attı. Sinirlenen damat, arabanın içinden el kol hareketleri yaparak çocuğu durdurmaya çalıştı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 16:16
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    Bursa’da bahşiş için otomobile tutunan çocuk, damadı sinirlendirdi

    Bursa’da düğün konvoyunu gören çocuklar, bahşiş için hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attı.

    Gelin arabası ile şehirde tur atan üstü açık gelin arabasını gözlerine kestiren çocuklardan biri, bahşiş alabilmek için seyir halindeki otomobile tutunup koşmaya başladı.

    Çocuğun tehlikeli hareketi damadı sinirlendirdi.

    ARACIN İÇİNDE AYAĞA KALKTI

    El kol hareketleri ile çocuğa otomobili bıraktırmaya çalışan damat başarılı olamayınca aracın içinde ayağa kalktı.

    Çocuğa vurur gibi yapıp korkutunca, tehlikeli yolculuk son buldu.

    Bursa’da bahşiş için otomobile tutunan çocuk, damadı sinirlendirdi #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Çocuk, bahşişini almadan bölgeden uzaklaştı.

    Trafikteki tehlikeli bahşiş yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Bursa’da bahşiş için otomobile tutunan çocuk, damadı sinirlendirdi VİDEO

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