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Bursa’da bahşiş için otomobile tutunan çocuk, damadı sinirlendirdi

Bursa’da bahşiş için otomobile tutunan çocuk, damadı sinirlendirdi

Bahşiş almak için gelin arabasının peşini bırakmayan çocuk hem trafiği hem kendi canını tehlikeye attı. Sinirlenen damat, arabanın içinden el kol hareketleri yaparak çocuğu durdurmaya çalıştı.