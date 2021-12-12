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    Bursa'da balkondan ateş açtığı kiracısını yaralandı

    Bursa'da, İ.K. (41), evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye (30), balkondan tabancayla ateş etti.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 16:31
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    Bursa'da balkondan ateş açtığı kiracısını yaralandı

    Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.

    Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.’ye ateş etti.

    BALKONDAN ÇIKIP KİRACISINI VURDU

    Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı.

    Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

    Bursa'da balkondan ateş açtığı kiracısını yaralandı ViDEO

    TUTUKLANDI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., ‘kasten adam yaralama’ ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Bursa da balkondan ateş açtığı kiracısını yaralandı #1

    Bursa da balkondan ateş açtığı kiracısını yaralandı #2

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